Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Serie an ...

Serie an Sachbeschädigungen an PKW

Grünstadt - In Dirmstein und Laumersheim kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die beschädigten Fahrzeuge waren zur Tatzeit in der Friedhofstraße und Offsteiner Straße in Dirmstein und in der Schlossstraße in Laumersheim abgestellt. An den insgesamt acht Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Sache machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt zu melden.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon: 06359-93120 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.