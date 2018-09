Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Streit zwischen ...

Streit zwischen Ex-Partner endet mit geplatzter Lippe

Neustadt/Weinstraße - Eine Frau und ihr Ex-Mann gerieten bei der Übergabe der Kinder in Neustadt am Freitag, 21.09.2018, 16:00 Uhr, in Streit. In dessen Verlauf bewarf die Frau den Ex mit einem Kindersitz und traf ihn an der Lippe. Die Wunde musste im Krankenhaus mit vier Stichen genäht werden. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

