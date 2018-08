Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Tabakladen am ...

Tabakladen am hellichten Tag überfallen

Neustadt/Weinstraße - Gestern , 15.08.2018, 15.30 Uhr, betrat ein ca. 20 - 25 Jahre alter, 175 - 180 cm großer, schlanker Mann mit blasser Gesichtsfarbe und bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Baseballmütze einen Tabakladen und forderte durch Vorlegen eines handgeschriebenen Zettels die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Da er neben seiner Forderung auch notiert hatte, dass er bewaffnet sei, händigte die Angestellte dem Räuber ein paar hundert Euro aus. Dieser steckte die Banknoten und seinen Zettel in seine Hosentasche und flüchtete in Richtung Winzingen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Neustadt unter der 06321/8540.

