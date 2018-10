Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Tageswohnungseinbruch

Tageswohnungseinbruch

Ellerstadt - Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag zwischen 09:30 Uhr und 18:15 Uhr durch Aufhebeln des Küchenfensters in das Einfamilienhaus in Ellerstadt. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Im Keller wurde eine Couch aufgeschnitten. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 8500 Euro.

