Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Taxifahrt eigenmächtig ...

Taxifahrt eigenmächtig fortgesetzt/Führerschein weg

Neustadt/Weinstraße - Am Abend des 23.03.2019, gg. 21:25 Uhr, stoppte ein bislang unbekannter Betrunkener in der Gimmeldinger Straße ein Taxi indem er mehrfach auf die Motorhaube schlug. Zu diesem Zeitpunkt war das Taxi mit einem weiblichen Fahrgast besetzt und unterwegs nach Gimmeldingen. Der Taxifahrer geriet mit dem betrunkenen Mann in verbale Streitigkeiten. Als er aufs Übelste beschimpft wurde, stieg er aus um die Sache friedlich zu klären und um nach möglichen Schäden am Taxi zu suchen. Offensichtlich dauerte dies dem angesprochenen Fahrgast zu lange. Die 49jährige Frau aus Neustadt begab sich kurzerhand auf den Fahrersitz und fuhr weiter. Als sie wahrscheinlich bemerkte, dass sie vom Taxifahrer zu Fuß verfolgt wurde, beendete sie die kurze Fahrt. Dies nutzte der ursprüngliche Aggressor um die Örtlichkeit zu verlassen. Da die Frau offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde sie zur Dienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen des Vorfalls, auch der Auseinandersetzung zwischen dem Taxifahrer und dem Passanten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0 E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.