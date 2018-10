Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Weisenheim am Berg - Uneinsichtig zeigte sich ein 59-jähriger Verkehrsteilnehmer in Weisenheim am Berg, welcher lediglich Zigaretten holen wollte. Dieser wurde am Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Weinstraße Süd 36 67098 Bad Dürkheim Telefon 06322 963-0 Telefax 06322 963-120 pibadduerkheim.@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.