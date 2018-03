Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Überwachung ...

Überwachung Durchfahrtsverbot in Neustadt-Hambach

Neustadt/Weinstraße - In der Zeit von 11:10 Uhr bis 11:40 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot an der Baustelle Diedesfelder Weg kontrolliert. In den 30 Minuten wurden vier Verstöße festgestellt und auch geahndet.

