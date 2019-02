Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Unfall mit verletztem ...

Unfall mit verletztem Rollerfahrer - Verursacher weggefahren

Neustadt/Weinstraße - Am gestrigen Abend kurz nach 19:00 Uhr befuhr ein Rollerfahrer die K1 aus Haßloch kommend in Richtung Lachen-Speyerdorf. Auf dieser Strecke wurde dieser von einem dunklen PKW überholt. Während des Überholvorganges sei das Auto gegen den Körper des Rollerfahrers gestoßen, wodurch dieser zu Fall kam. Zum Glück verletzte sich der Fahrer des Zweirads nur leicht in Form von Prellungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000EUR. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Jennyfer Hantke Telefon: 06321-854-0 E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -