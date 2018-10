Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Unfall unter ...

Unfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße - Zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, kam es in der Königsbergstraße in Neustadt, in der Nacht auf den 13.10.2018. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein PKW-Fahrer gegen etwa 02:00 Uhr in der Nacht, unter dem sehr deutlichen Einfluss von Alkohol, in einen Gartenzaun gefahren. Da der Unfallfahrer ermittelt werden konnte, wurde ihm im Nachgang eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf eine Höhe von etwa 11000 Euro geschätzt.

