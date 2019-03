Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Unfallflucht

Unfallflucht

Bad Dürkheim - Am Sonntag kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Unfallflucht vor dem Döner Restaurant am Stadtplatz. Ein roter Transporter beschädigte beim Einparkversuch einen geparkten, schwarzen VW up!. Der VW erlitt einen Schaden von ca. 1800 EUR. Der Transporter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

