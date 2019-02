Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Unfallflüchtiger mit ...

Unfallflüchtiger mit 1,85 Promille gestellt

Grünstadt - Am Samstag, 23.02.2019 gegen 04:30 Uhr hörte ein Anwohner der Berggasse in Grünstadt einen Knall. Er stellte fest, dass am geparkten PKW (Peugeot) seines Vaters der linke Außenspiegel abgefahren worden war. An der Unfallstelle lagen ebenfalls Teile des rechten Aussenspiegels des Unfallverursachers zu dem zu diesem Zeitpunkt keinerlei Hinwiese vorliegen. Um 04.45 Uhr konnte durch eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei-station Ruchheim am MAXI-Autohof ein älterer VW Golf mit vier Insassen festgestellt werden, bei dem der rechte Aussenspiegel beschädigt war. Ein Vergleich mit den am Unfallort gefundenen Spiegelteilen bestätigte die Beteiligung an dem zuvor gemeldeten Unfall. Auch war der Golf für die Grünstadter Streife kein unbekannter, sollte er doch kurz vor dem Unfall kontrolliert werden, wobei er allerdings aus den Augen verloren wurde. Hierdurch war den Grünstadter Beamten allerdings das Aussehen des Fahrers bekannt, so dass dieser zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich auch schnell heraus, warum er vor der Kontrolle sowie nach dem Unfall schnell weitergefahren war. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 300 EUR geschätzt.

