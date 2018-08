Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / - Unter ...

(Bad Dürkheim) - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Bad Dürkheim - Ein 67-jähriger Bad Dürkheimer befuhr mit seinem PKW am Samstag, gegen 17:10 Uhr, die Bundesstraße 37 in Richtung Kreisel Kaiserslauterer Straße. Ein 51-jähriger Fahrer eines Transporters aus Bad Dürkheim befuhr zu diesem Zeitpunkt den Kreisel und wollte diesen in Richtung Stadtmitte verlassen. Der PKW-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisel den bevorrechtigten Fahrer des Transporters und kollidierte frontal mit dessen rechter Fahrzeugseite. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1400 Euro. Da bei dem 67-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde diesem ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,85 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, dessen Führerschein wurde einbehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36 67098 Bad Dürkheim Telefon 06322 963-0 Telefax 06322 963-120 pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.