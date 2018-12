Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / - Unter ...

(Bad Dürkheim) - Unter Alkoholeinfluss PKW gefahren

Bad Dürkheim - Am Samstag, gegen 18:45 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass auf der Bundesstraße 37, in Fahrtrichtung Kaiserslautern, der Fahrer eines Audis in deutlichen Schlangenlinien fahren würde. In Höhe eines Einkaufsmarktes habe dieser angehalten, sei aus seinem PKW ausgestiegen und schwankend in den Einkaufsmarkt gegangen. Anschließend sei der Mann mit einer Flasche Bier wieder aus dem Markt gekommen und weitergefahren. Da der Zeuge sich das Kennzeichen des PKW´s gemerkt hatte und auch eine Personenbeschreibung abgeben konnte, wurde die Anschrift des Fahrzeughalters aufgesucht. Dort konnte der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer, ein 53-jähriger aus Bad Dürkheim, angetroffen werden. Dieser musste sich anschließend der Entnahme einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

