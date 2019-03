Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Unter Btm-Einfluss und ...

Unter Btm-Einfluss und mit gefälschtem Führerschein erwischt

BAB 650 - AS Oggersheim - Am 17.03.2019 gegen 10 Uhr wurde auf der A650 an der Anschlussstelle Oggersheim Süd ein VW Golf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 32jährige Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum, was durch einen freiwilligen Drogenvortest bestätigt wurde. Offensichtlich stand der 32-jährige Heidelberger unter dem Einfluss von Amphetamin und Metamphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde bei der Überprüfung des italienischen Führerscheins festgestellt, dass es sich um eine Totalfälschung handelt. Der 32 Jährige erhält nun zu der Fahrt unter Btm-Einfluss und der Anzeige wegen Besitz/Erwerb von Amphetamin und Metamphetamin, auch noch Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Etwas mehr Glück hatte da der 39 jährige Beifahrer, dieser konnte eine noch ausstehende Strafe bar bezahlen und somit einer Verhaftung entgehen.

