Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verbale Streitigkeiten ...

Verbale Streitigkeiten enden mit Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße - Mehrere Jugendliche aus Neustadt und der VG Lambrecht gerieten auf dem Weinfest im Bahnhofsbereich am Samstag, 29.09.2018, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, in Streit. Im weiteren Verlauf wurde sich gegenseitig geschubst, an den Haaren gezogen und geschlagen. Dabei ging auch ein Handy zu Bruch. Angeblich soll auch ein Küchenmesser von einer Beteiligten mitgeführt worden sein. Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 melden.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: 06321-854-203 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -