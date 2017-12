Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verdächtige ...

Verdächtige Telefonanrufe durch angebliche Polizeibeamtin

Haßloch - Am Samstag, den 23.12.2017, kam es im Verlauf des Nachmittages bis in den frühen Abend hinein zu mehreren Telefonanrufen bei Haßlocher Haushalten, in denen sich eine vermeintliche Polizistin der örtlichen Polizeiinspektion meldete und angab, dass es zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und daher nun überprüft werde, ob die Wertgegenstände der Angerufenen im Haus sicher aufbewahrt würden. Teilweise wurde auch nach vorhandenen Bargeldbeständen gefragt. Es kam glücklicherweise bei allen angerufenen Personen zu keinerlei Herausgabe persönlicher Daten. Seitens der Polizei wird nochmals darauf hingewiesen, dass sich Polizisten am Telefon nie nach konkreten Bargeldbeständen bzw. sonstigen Wertgegenständen und deren Verwahrungsort erkundigen. Weiterhin wird geraten im Falle eines solchen oder ähnlichen Anrufes keinerlei persönliche Daten preiszugeben.

