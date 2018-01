Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Haßloch - Am Dienstag, den 23.01.2018, geriet gegen 16.25 Uhr ein Personenkraftwagenfahrer in der Böhlerstraße in Haßloch aus bisher unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen zusammen. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden total beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-933-0 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.