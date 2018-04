Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herxheim am Berg - Am Samstag, den 14.04.2018 um 11:50 Uhr, befuhren ein 62-jähriger PKW-Führer aus Karlsruhe und ein 19-jähriger Motorrad-Fahrer aus Monzernheim die Weinstraße in Fahrtrichtung Dackenheim. Kurz nach der Ortsausfahrt von Herxheim am Berg beabsichtigte der PKW-Führer nach links in einen Feldweg abzubiegen. Der Motorrad-Fahrer setzte in diesem Moment zum Überholen an und kollidierte mit dem abbiegenden PKW. Der Motorrad-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

