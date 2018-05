Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Haßloch_Haßloch - Am Montag, den 21.05.2018 kam es gegen 18:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Westrandumgehung in Haßloch. Eine 83jährige Haßlocherin wollte mit ihrem Pkw vom Füllerweg nach rechts auf die Westrandumgehung abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der 45jährige Motorradfahrer, der ebenfalls aus Haßloch kommt, wurde bei dem Unfall schwer verletzt, war jedoch ansprechbar. Auch die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war die Westrandumgehung zwischen Neustadter Straße und Füllergasse bis ca. 20:15 Uhr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Haßloch war mit zwei Fahrzeugen und 13 Kräften vor Ort und unterstützte bei der Absperrung und der Reinigung der Straße. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Verletzten wurden durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes hervorragend und vorbildlich versorgt.

