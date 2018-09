Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person auf der BAB 65

Mutterstadt - In den frühen Morgenstunden des 26.09.2018 ereignete sich auf der BAB 65 in der Gemarkung Mutterstadt zwischen der Anschlussstelle Mutterstadt-Nord und dem Autobahnkreuz Mutterstadt ein Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der ca. 50 jährige Fahrer eines Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn liegen. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim werden zur Zeit die näheren Unfallumstände ermittelt.

