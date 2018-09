Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Bad Dürkheim - Eine 31 jährige Dürkheimerin befuhr mit ihrem Fiat gegen 09:45 Uhr die Landstraße 455 von Erpolzheim kommend und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Ungstein abbiegen. Hierbei übersah sie eine von Bad Dürkheim in Richtung Freinsheim fahrende 34 jährige Dürkheimerin in ihrem Mini, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Das Kleinkind der Unfallverursacherin, welches sich im Fahrzeug befand, blieb bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000.- Euro.

