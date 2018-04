Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Wachenheim an der Weinstraße - Im Tatzeitraum vom Freitag, den 13.04.2018 von 19:00 Uhr bis Samstag, den 14.04.2018 bis 10:00 Uhr, wurde ein geparkter PKW in der Grabenstraße beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte den geparkten PKW an dessen linken vorderen Kotflügel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630/E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36 67098 Bad Dürkheim Telefon 06322 963-0 Telefax 06322 963-120 pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: Christophe, Quirin

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.