Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Grünstadt - Am Mittwoch, 22.08.2018 im Zeitraum von 17:05 Uhr bis 17:35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Globus-Parkplatz in Grünstadt einen grauen Toyota RAV4 im vorderen Stoßstangenbereich. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000EUR. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen. Tel:06359-93120 oder Email:pigruenstadt@polizei.rlp.de

