Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Versuchter ...

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Bad Dürkheim/Weinstraße - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von 11.10.2018, 23.00 Uhr bis 12.10.2018,10.00 Uhr die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Bad Dürkheim in der Portugieserstraße aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

