Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Deidesheim - Am Dienstag, den 27.03.2018, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr in ein Geschäftsgebäude mit Arztpraxen, Fahrschule und Yogaschule in der Steingasse in Deidesheim einzubrechen. Der Schaden beträgt ca. 500,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

