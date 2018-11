Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Versuchter Raub in ...

Versuchter Raub in Grünstadt

Grünstadt - Der 27-jährige Geschädigte war am Sonntag, den 04.11.2018 gegen 1.30 Uhr in der Heinrich-Becker-Straße auf dem Rückweg vom Feuerwehrfest und bog in die Bückelhaube ein. In diesem Moment näherten sich ihm aus Richtung Friedhofstraße zwei unbekannte männliche Personen, die den Geschädigten laut eigenen Angaben mit ausländischem Akzent fragten ob er Geld hätte. Als der 27-Jährige dies verneinte, wurde ihm durch einen Täter zwei Mal in das Gesicht geschlagen, so dass er zu Boden fiel. Im Anschluss traten die Täter das Opfer noch ein Mal in Richtung Gesicht und zwei Mal in die Rippengegend. Der 27-Jährige erlitt Prellungen im Gesicht und im Rippenbereich, so dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. (*sw)

Täterbeschreibung:

1. Täter: Dunkler Kapuzenpullover ins Gesicht gezogen, dunkle Sporthose 2. Täter: Grauer Kapuzenpollover ins Gesicht gezogen, dunkle Sporthose

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße Polizeiinspektion Grünstadt Bitzenstraße 2 67269 Grünstadt

Telefon: 06359/9312-0 Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.