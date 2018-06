Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Versuchter Wohnungseinbruch

Versuchter Wohnungseinbruch

Haßloch - Am 13.06.2018 wurde im Laufe des Vormittags versucht, in ein Einfamilienhaus in der Müller-Thurgau-Straße einzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

