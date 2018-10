Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Von zwei jungen Männern ...

Von zwei jungen Männern zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße - Bereits am Samstagmorgen, den 29.09.2018, wurde ein 28jähriger Neustadter von zwei bislang unbekannten Personen angegriffen. Er wurde zusammengeschlagen und scheinbar noch am Boden liegend getreten. Der Vorfall ereignete sich zwischen 04:00 Uhr - 05:00 Uhr in der Hindenburgstraße. Der Geschädigte erlitt hierbei zahlreiche Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Die Anzeige bei der Polizei erfolgte allerdings erst gestern. Wir bitten mögliche Zeugen, sich bitte bei der Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße Matthias Reinhardt Telefon: 06321-854-203 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -