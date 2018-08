Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Vorsicht Glatteis!

Vorsicht Glatteis!

Grünstadt - In Grünstadt ereignete sich am Sonntag gegen 01:50h in der Nacht ein Verkehrsunfall vor der Polizeidienststelle in Grünstadt. Der 56-jährige Fahrer eines dreirädrigen Kraftfahrzeugs kam aus Fahrtrichtung Kirchheim. Im Kreisel vor der Polizeidienststelle kippte das Fahrzeug aufgrund zu hoher Kurvengeschwindigkeit auf die Beifahrerseite um. Die beiden Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Jedoch verteilte sich das geladene Speiseeis auf der Fahrbahn. Eine Polizeistreife bemerkte den Unfall und eilte den Verkehrsunfallbeteiligten zur Hilfe. Hierbei stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Alkotest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme und die vorläufige Entziehung des Führerscheins.

OTS: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117687 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117687.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon: 06359-93120 www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.