Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Wachenheim / Bad ...

Wachenheim / Bad Dürkheim - Präparierte Wurst ausgelegt

Wachenheim / Bad Dürkheim - Am Morgen des 26.02.19 erschien ein Mann bei der Polizei und erstattete eine Anzeige wegen Tierquälerei. Seinen Angaben zur Folge war seine Frau am 25.02.19, gegen 18:00 Uhr, mit dem Dackelmischling im mittleren Feldweg zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim, Höhe etwa unterhalb des "Flaggentürmchens" auf dem unbefestigten Teil, spazieren gegangen. Als sie sich mit jemandem unterhielt, fraß der Hund ein dort abgelegtes Stück Wurst. Ein weiteres Stück lag daneben. Bei der Inaugenscheinnahme des zweiten Wurststückes wurde von der Hundebesitzerin in der der Wurst ein verborgener Nagel festgestellt. Davon ausgehend, dass der Hund auch eine Wurst mit einem Nagel gefressen hatte, verbrachte sie ihren Hund sofort zum Tierarzt, der den Hund röntgte und feststellte, dass dieser tatsächlich einen ca. 3 - 4 cm langen Nagel im Magen hatte. Dieser konnte durch einen endoskopischen Eingriff entfernt werden. Die Tierarztkosten belaufen sich auf ca. 1.000,- Euro. Der Hund befindet sich auf dem Wege der Besserung. Am gestrigen Nachmittag war bereits ein Hundebesitzer bei der Polizei erschienen und hatte mehrere kleine Stückchen Wurst abgegeben, die er auch in dem Bereich zw. Bad Dürkheim und Wachenheim gefunden hatte. In diesen Wurststücken waren aber keine Fremdkörper festgestellt worden. Es ist aber zu vermuten, dass ein Zusammenhang mit den präparierten Wurststücken besteht. Durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Bad Dürkheim waren die Wege im genannten Bereich nach der Anzeigenerstattung abgegangen worden. Weitere präparierte Wurststücke wurden nicht aufgefunden.

Hundebesitzer werden trotzdem gebeten beim Ausführen ihrer Hunde "Vorsicht" walten und die Hunde in dem genannten Bereich angeleint zu lassen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

