Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Weggefahren nachdem ...

Weggefahren nachdem Unfall verursacht wurde

Neustadt/Weinstraße - Am Mittwochmittag kam es am Tunnel in der Branchweilerhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der linke Außenspiegel eines geparkten PKWs wurde hierbei beschädigt. Ein aufmerksamer Passant konnte einen schwarzen Mercedes, Typ C- oder E-Klasse, beobachten wie dieser den Unfall verursacht hat. Der Schaden an diesem Fahrzeug müsste am rechten Außenspiegel erkennbar sein.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

