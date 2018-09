Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Weisenheim am Sand - ...

Weisenheim am Sand - Einbruch in Bauhof

Weisemheim am Sand - Bisher unbekannte Tä. hebelten in der Nacht zum 08.09.18 an dem Bauhof im Schafweideweg ein Fenster auf, durchsuchten sämtliche Büroräume und brachen mehrere Mitarbeiterspinde auf. Nach bisherigen Feststellungen entwendeten sie u.a. mehrere Hundert Euro, ein Handy, eine Digitalkamera, Computerzubehör und eine Taschenlampe. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

