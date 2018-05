Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Zwei Verkehrsunfälle ...

Zwei Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrern

Neustadt/Weinstraße - Am gestrigen Montag kam es gegen 08:35 im Mühlweg zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW. Die 14-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Drahtesel den Kaiserstuhl. An der Kreuzung zum Mühlweg übersah sie die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 29-jährige Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise zog sich die Radfahrerin nur leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Die jugendliche Radfahrerin räumte bei der Unfallaufnahme ein, dass sie während der Fahrt Musik gehört habe und dadurch die Umgebungsgeräusche nicht wahgenommen habe.

Ein weiterer folgenschwerer Verkehsunfall ereignete sich gestern Abend gegen 18:15h in Hambach. Ein 34-jähriger Rennradfahrer befuhr die Freiheitsstraße vom Hambacher Schloß kommend in Richtung Neustadt. Aus bisher nicht ersichtlichen Gründen kommt er im Waldbereich zu Fall, schlägt mit dem Kopf auf den Boden auf und zieht sich schwerste Verletzungen zu. Der junge Mann musste in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen werden.

