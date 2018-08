Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße / Zweimal Zeugen für ...

Zweimal Zeugen für Unfallflucht gesucht

Neustadt/Weinstraße - Ein weißer VW Touran wurde am 20.08.2018 gg. 18:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Pfarrgasse geparkt. Am Tag danach stellte die Fahrzeughalterin einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest. Es konnten gelbe Lackanhaftungen am Fahrzeug festgestellt werden. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Im zweiten Fall wurde ein schwarzer Seat Arosa am Dienstag den 21.08.2018 im Laufe des Tages auf einem Parkplatz in der Vogelsangstraße von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Stoßange vorne links wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro.

