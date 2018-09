Polizeidirektion Neuwied/Rhein / 1. Verkehrsunfall -Flucht in ...

1. Verkehrsunfall -Flucht in Bad Hönningen am Samstag, 22.09.2018 2. Verkehrsunfälle von Freitagmorgen, 21.09.2018 bis Sonntagmorgen, 23.08.2018 im Dienstgebiet der Polizei Linz am Rhein

Linz am Rhein - Verkehrsunfall -Flucht in Bad Hönningen am Samstag, 22.09.2018

Am Samstag, 22.09.2018 kam es in der Zeit von 08:50 Uhr bis 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Großraumparkplatz an der Rheinallee in Bad Hönningen. Der Geschädigte bemerkte nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug einen Schaden vorne rechts, in Form von Lackkratzer. Vermutlich stieß der Verkehrsunfallverursacher beim Rückwärtsrangieren gegen das Fahrzeug des Geschädigten und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Wer hat Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein Telefon: 02644-043-0 email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

------------------------------------------------------------------

Verkehrsunfälle von Freitagmorgen, 21.09.2018 bis Sonntagmorgen, 23.08.2018

Im Dienstgebiet der Polizei Linz am Rhein ereigneten sich im Zeitraum von Freitagmorgen, 21.09.2018 bis Sonntagmorgen, 23.08.2018 insgesamt 8 Verkehrsunfälle. Davon waren 4 Bagatellunfälle mit leichten Sachschäden, 2 Wildunfälle und ein Unfall mit Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Otter, PHK

