Polizeidirektion Neuwied/Rhein / 31-jährigen Fahrzeugführer ...

31-jährigen Fahrzeugführer mit nicht versicherten PKW und unter Drogeneinfluss unterwegs

Neustadt (Wied) - Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Borscheider Straße in Neustadt (Wied), Ot. Fernthal, den 31 - jährigen Fahrer eines nicht versicherten PKW VW Golf. Die angebrachten Kennzeichen waren auf einen Peugeot ausgegeben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer zudem drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.