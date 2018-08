Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Brand einer Mehrzweckhalle

Brand einer Mehrzweckhalle

Marienhausen - Am Montag, 27.08.2018, um 13:32 wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus ein Brand am Ortsrand von Marienhausen gemeldet. Ein Lagerraum in einer umgebauten Scheune, in der sich unter anderem auch eine Schreinerei befindet, brannte aus. In diesem Raum verbrannten neben diversen Werkzeugen auch zwei Oldtimer. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach und Selters sowie das DRK befanden sich im Einsatz. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 60.000-80.000 Euro.

