Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Brand in einer Scheune

Brand in einer Scheune

Eulenberg - Am Abend des 07.03.2019 wurde der Polizei Straßenhaus ein Brand in einer Scheune in der Straße "Neuer Weg" in Eulenberg gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen entstand in der Scheune aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in der Nähe eines abgestellten Motorrades. Das Übergreifen auf Teile des angrenzenden Wohnhauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

