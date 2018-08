Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Diebstahl eines Wohnanhängers ...

Diebstahl eines Wohnanhängers im Zusammenhang mit einem Kennzeichendiebstahl

Asbach - Asbach: Zunächst wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus der Diebstahl eines Kennzeichenpaares NR-HW 312 von einem Firmenfahrzeug einer Tischlerwerkstatt in der Wilsberger Straße in Asbach gemeldet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort wurden die Beamten durch den Inhaber eines gegenüberliegenden Wohnmobilhandels darauf aufmerksam gemacht, dass ein hochwertiger Caravan der Marke Fendt, Modell Opal 515 SG vom Gelände der Firma entwendet wurde. Die ursprünglich angebrachten Kennzeichen des Anhängers lauteten D-QE 8568. Der Tatzeitraum lässt sich relativ genau auf den 23.08.2018 zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr eingrenzen. Wem sind im fraglichen Tatzeitraum in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Wer hat ggfls. den entwendeten Anhänger im weiteren Verlauf gesichtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634-9520 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de

