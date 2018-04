Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Diebstahl von Holzplanken

Diebstahl von Holzplanken

Unkel - Am 31.03.2018 entwendeten unbekannte Täter ca. 50 Quadratmeter Holzblanken von einem öffentlichen Parkplatz in der Frankfurter Straße in Unkel. Aufgrund der Länge der Blanken von etwa 4 Metern dürfte der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug, oder einem Anhänger erfolgt sein. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Telefonnummer 02644-943-111 erbeten.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-943-111 www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.