Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Diebstahl von mehreren Autofelgen

Diebstahl von mehreren Autofelgen

Steimel - Am Freitag, den 07. Dezember In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 15:30 Uhr wurden in Steimel in der Dorfstraße von einem Grundstück mehrere Autofelgen gestohlen. Die Geschädigten hatte die Felgen auf einem Privatgrundstück abgelegt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300,-- EUR. Derzeit liegen vage Hinweise auf einen Autohändler vor, der an diesem Tag in der Gemarkung Steimel unterwegs war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondre im Hinblick auf den Autohändler, werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

