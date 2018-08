Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte

Unkel - Am frühen Mittwochmorgen hebelten unbekannte Täter eine Hintertür zu einer Gaststätte in der Unkeler Altstadt auf und drangen in den Schankraum ein. Hier hebelten sie mehrere Automaten auf und entwendeten Bargeld.

