Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Einbruchdiebstahl aus Pkw / ...

Einbruchdiebstahl aus Pkw / Diebstahl von Kfz-Teilen

Unkel - Unkel - In der Nacht zum 20.03.2018 wurden in einer öffentlich zugänglichen Tiefgarage in der Siebengebirgsstraße in Unkel, sowie in unmittelbar angrenzenden Straßen an insgesamt drei geparkten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und Elektronikteile entwendet. In der Nacht zum 21.03.2018 betraten unbekannte Täter ein Firmengelände in der Straße Am Schröter Kreuz und entwendeten an einem in einer Halle abgestellten Pkw alle vier Reifen.

