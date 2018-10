Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Einbrüche in die Grundschulen ...

Einbrüche in die Grundschulen Straßenhaus und Niederbreitbach

Straßenhaus - Am Wochenende, vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, wurde in die Grundschulen in Straßenhaus (Schulstraße) und Niederbreitbach (Kurtscheider Straße) eingebrochen. Eine Zeugin hatte am Montag, dem 22.10.2018 um ca. 5 Uhr, in Straßenhaus einen Knall gehört und dann zwei junge Männer weglaufen sehen. Zur Tatzeit stand in der Nähe ein weißer Transporter mit "KLE"-Kennzeichen. Dieser könnte etwas mit der Tat zu tun gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de melden.

