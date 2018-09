Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Fahrzeugbrand

Fahrzeugbrand

Großmaischeid - Am 30.09.2018 kam es gegen 03:45 Uhr zu einem Vollbrand eines PKW in der Hauptstraße in Großmaischeid. Der abgemeldete PKW geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Großmaischeid abgelöscht. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Hinweise bitte an die PI Straßenhaus unter 02634/952-0 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de

