Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Gefährliches Überholen auf ...

Gefährliches Überholen auf der B414

Altenkirchen - Am Donnerstag, 14.03.2019, um 17:50 Uhr, befuhr eine Zeugin mit ihrem PKW Mercedes A-Klasse die B414 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung Kroppach. In Höhe der Abfahrt Ingelbach kam ihr ein LKW auf ihrem Fahrstreifen entgegen, welcher gerade einen Roller überholte. Durch eine Vollbremsung der Zeugin und einem Ausweichen seitens des Rollerfahrers, konnte eine Kollision zwischen dem LKW und dem Mercedes verhindert werden. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Rollerfahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden.

