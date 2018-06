Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Gemeinschädliche ...

Gemeinschädliche Sachbeschädigung an dem Warteunterstand der Bushaltestelle in Roth-Nisterbrück bei Hamm/Sieg

Hamm/Sieg-Roth - Der Bürgermeister der Ortsgemeinde Roth stellte am Dienstag, den 05.06.2018 in den frühen Morgenstunden eine Beschädigung an dem Warteunterstand der Bushaltestelle Roth-Nisterbrück fest. Die Seitenscheibe des Warteunterstandes wurde in den Nachtstunden vom 04.06 zum 05.06.18 zertrümmert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700EUR. Ein möglicher Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

