Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Graffiti-Sprüher im Bereich ...

Graffiti-Sprüher im Bereich Windhagen unterwegs

Windhagen - Am Mittwoch, dem 19.09.2018, wurde um 01:20 Uhr, von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass er gerade Personen dabei beobachtet habe, die mit Sprühfarbe diverse Verkehrszeichen besprüht hätten. Die Täter konnten von der Polizei, trotz intensiver Fahndung, nicht mehr festgestellt werden. Jedoch wurde aufgenommen, dass im Bereich Windhagen diverse Verkehrszeichen, Stromkästen und Zigarettenautomaten besprüht wurden. Kurz zuvor wurde bereits durch die Autobahnpolizei Montabaur eine Anzeige, wegen Sachbeschädigung durch Graffiti an mehreren Verkehrsschildern, auf der A3, Höhe des Rastplatzes Hambitz, aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/9520 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.