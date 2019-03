Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Hissen der Reichskriegsflagge ...

Hissen der Reichskriegsflagge mit verfassungsfeindlicher Aufschrift

Rheinbrohl - Spaziergänger entdeckten am Mittwochmittag auf der Rheinbrohler Lay in der Nähe des Ehrenmals eine Reichskriegsflagge, welche am dortigen Fahnenmast angebracht war. Nachdem die Polizei in Linz heute Morgen von dem Vorfall informiert worden war, überprüften Beamte die Örtlichkeit. Die Fahne wurde wie beschrieben vorgefunden und abgehangen. Auf der Fahnen war in Runenschrift der Zusatz: AK für SS handschriftlich aufgebracht worden. Die Fahne wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole eingeleitet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Linz.

