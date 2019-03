Polizeidirektion Neuwied/Rhein / Jugendlicher mit frisiertem ...

Jugendlicher mit frisiertem Mofa und unter Drogeneinfluss unterwegs

Neustadt (Wied) - Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Max Schiffer Straße in Neustadt (Wied) den 16 - jährigen Fahrer eines Mofas. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Jugendlichen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem ergab eine Überprüfung des Mofas (Höchstgeschwindigkeit 25 km/h) auf dem Rollenprüfstand eine Geschwindigkeit von 67 km/h. Daher wird gegen ihn nun neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

OTS: Polizeidirektion Neuwied/Rhein newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117709 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117709.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.